РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. Во вторник в 19 жилых домах микрорайона Климовск Подольска временно отключили свет из-за ремонтных работ на электроподстанции, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Плановое отключение электроэнергии в микрорайоне Климовск. Во вторник, 3 декабря, с 9:00 до 16:00 будет отсутствовать электроэнергия по адресам: Южный поселок, дома №№4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23», – говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии связано с ремонтными работами на электроподстанции №703, проводимыми «Мособлэнерго».