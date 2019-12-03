РИАМО - 3 дек. Свыше 3 тысяч различных предметов оставили на станциях и в вагонах поездов пассажиры Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) минувшей осенью, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Оставленные вещи перенаправляют на склад забытых вещей на станцию «Котельники». Свыше 10 тысяч предметов оставили пассажиры метро и МЦК с начала года, каждый день на склад забытых вещей перенаправляют от 20 до 40 вещей. Обычно это чемоданы, рюкзаки и сумки с вещами, детские коляски, зонты.

«Среди необычных находок, которые поступили на склад забытых вещей в сентябре, октябре и ноябре, – барабанные палочки, сварочный аппарат, телевизор, хоккейная клюшка, кукольный дом, рация и гитара укулеле. При этом большая часть оставленных предметов – это по-прежнему чемоданы, дорожные сумки и рюкзаки», - говорится в сообщении.

На данный момент на складе остаются телевизор, хоккейная клюшка и кукольный дом, а вот гитару укулеле уже вернули владельцу.

Если вдруг пассажир потерял вещь, то ему необходимо набрать в контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 8-495-539-54-54 или набрать 3210 с мобильного телефона. Также москвичи могут заполнить форму в мобильном приложении «Метро Москвы», сообщив об утерянном имуществе, но очень важно при составлении заявки корректно указывать дату потери и контактные данные для обратной связи.

При обнаружении вещи с заявителем свяжется сотрудник склада. Для того, что пассажиру вернули забытое имущество, он должен предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Часы работы склада – с 8:00 до 20:00 ежедневно без праздников и выходных.