РИАМО - 3 дек. Минувшей осенью в столице выпало 67% нормы осадков за сезон, что поставило осень 2019 года на третье место по минимальному количеству осадков с начала XXI века, а по теплу минувший сезон оказался лидером с начала столетия, сообщается на сайте «Метеовести».

«Осень 2019 года оказалась довольно сухой, всего за сезон выпало 122 миллиметра осадков, что составляет лишь 67% от климатической нормы. По этому показателю она стала третьей среди самых сухих осенних сезонов в XXI веке, уступив 2005 и 2014 годам. Снежный покров наблюдался 31 октября и 1 ноября, его высота достигла 1 сантиметра», — говорится в сообщении.

Средняя температура осени в Москве составила плюс 7,7 градуса, что на 2,7 градуса выше нормы. Осень этого года в столице стала самой теплой с начала XXI века. Самым теплым днем сезона стало 11 сентября, когда столбики термометров поднялись до +26,8 градуса, а самым холодным – 23 ноября, тогда температура опустилась до -11,2 градуса.

Минувшей осенью были установлены два суточных рекорда максимальной температуры: 17 октября (плюс 18,3 градуса) и 5 ноября (плюс 12,9 градуса).

Декабрь в Москве также будет теплым и непостоянным. Уже 5 декабря в городе ожидается первая зимняя оттепель, которая продлится практически в течение недели. Большая часть снега, выпавшего во вторник и ожидающегося 4 декабря, растает.

Дождливый декабрь и почти аномальное тепло: какое начало зимы ожидает Московский регион>>