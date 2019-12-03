РИАМО - 3 дек. Полицейские в подмосковном Серпухове задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в незаконном производстве и сбыте психотропных веществ, установлено, что злоумышленник в гаражном боксе на территории ГСК организовал лабораторию по производству амфетамина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе осмотра помещения сотрудниками полиции обнаружены и изъяты: 16 свертков с порошкообразным веществом, посуда и контейнер из полимерного материала с аналогичным содержимым, лабораторное оборудование, прекурсоры, стеклянные банки и колбы, в которых изготавливался наркотик, более 150 литров реактивов, а также электронные весы», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что химическое исследование показало, что изъятый порошок является амфетамином общей массой около 20 граммов.

По словам Петровой, мужчина рассказал, что в этом гараже он изготавливал наркотик, чтобы затем продать его в интернет-магазине, находящемся в теневом сегменте интернета, с помощью тайников-закладок в Серпухове.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 30, статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Подозреваемого арестовали.