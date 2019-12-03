РИАМО - 3 дек. Стартовал дистанционный этап Московской предпрофессиональной олимпиады, принять участие могут ученики 8-11-х классов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Олимпиаду проводят департамент образования и науки города Москвы, центр педагогического мастерства, а также ведущие вузы столицы. В этом году состязания пройдут по шести профилям: инженерно-конструкторскому, информационно-технологическому, аэрокосмическому, биотехнологическому, технологическому и научно-технологическому.

«Школьники могут участвовать в одном или нескольких направлениях. Им предложат выполнить задания по физике, химии, информатике, математике, астрономии и биологии. Дистанционный этап продлится до 25 декабря. В финал выйдут те, кто успешно пройдет отбор, а также победители и призеры олимпиады прошлого года», - говорится в сообщении.

Помимо всего прочего, в этом году Московская предпрофессиональная олимпиада впервые вошла в перечень соревнований, дающих льготы при поступлении в вузы, ей присвоили третий уровень.