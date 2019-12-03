РИАМО - 3 дек. Москвичи побывали на шести ночных экскурсиях на промышленные предприятия в рамках городского проекта «Открой#Моспром», за три дня в акции приняли участие более 200 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках городского проекта «Открой#Моспром», который прошел в столице уже в четвертый раз, впервые состоялась акция «Ночь на заводе».

«Для москвичей было организовано шесть ночных экскурсий. Всего же в ноябрьском этапе «Открой#Моспром» приняли участие более 2,5 тысяч горожан и было проведено 110 экскурсий на промышленные предприятия Москвы», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для горожан было организовано шесть ночных экскурсий на промышленные предприятия Москвы, среди которых заводы «Coca-Cola HBC Россия» и «Очаково».

«Для нас «Ночь на заводе» — новый формат знакомства москвичей с предприятиями города. <...> Секреты ночного производства мы постарались приоткрыть с помощью нашей пилотной акции. Думаю, ночные экскурсии мы будем проводить и в рамках следующих этапов нашего проекта «Открой#Моспром» в 2020 году», — добавил в свою очередь руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

В рамках проекта «Открой#Моспром» проходят бесплатные экскурсии на промышленные предприятия столицы, тематические лекции и мастер-классы. В прошлом году в проекте приняли участие более 8 тысяч человек, для которых было организовано свыше 340 экскурсий по промышленным предприятиям Москвы.