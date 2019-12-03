РИАМО - 3 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) обновило спецпроект, посвященный туристическому проекту правительства региона «Зима в Подмосковье», теперь на интерактивной карте появились новые локации и рубрики.

РИАМО запустило спецпроект в 2018 году. Это путеводитель по наиболее посещаемым туристами городам и объектам Подмосковья. Для каждого города создана отдельная страница, на которой можно узнать подробную информацию о самых интересных туристических местах. Каждый может узнать про основные достопримечательности города, самые интересные места для фотосессий, варианты, где можно остановиться и как добраться.

В настоящее время на интерактивной карте РИАМО представлены 25 локаций – популярных туристических городов Подмосковья. В течение зимы количество объектов на карте еще увеличится.

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Также была актуализирована вся информация, в том числе и по достопримечательностям. Теперь пользователи смогут узнать прямо на сайте спецпроекта часы работы, стоимость посещения достопримечательности, контактный телефон. Для отелей и ресторанов также добавили адреса и телефоны.

На сайте спецпроекта также теперь можно посмотреть часы работы, стоимость посещения и контактные телефоны катков, лыжных баз и других спортивных зимних объектов.

Появилась и новая рубрика «Что привезти». Там можно посмотреть идеи для сувениров, которые можно приобрести в каждом из городов и которые будут связаны с этим местом. В рубрике также будут указаны магазины, в которых можно приобрести эти сувениры.

Благодаря новой рубрике «Отдых с детьми» туристы могут посмотреть список мест, где можно хорошо провести время всей семьей. Так, в Коломне туристам с детьми предлагается посетить экодеревушку в селе Парфентьево, кондитерскую кухмейстера П.П. Шведова и крытый веревочный парк «Панда-ленд».

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В конце каждой страницы есть поле обратной связи, чтобы было проще связаться с редакцией РИАМО по всем интересующим вопросам, связанным с проектом.

В Московской области реализуется туристический проект правительства Московской области «Зима в Подмосковье», который призван познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями в регионе. Проект подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Подмосковья.

Новый сезон «Зимы в Подмосковье» стартует 7 декабря с праздника в Дмитрове, мероприятия в рамках проекта будут проходить по всему региону до 29 февраля.

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