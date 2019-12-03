РИАМО - 3 дек. В столице подвели итоги конкурса на соискание премий мэра города «Лидеры цифровой трансформации», 10 победителей получат по 1 миллиону рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В IT-марафоне приняли участие 700 разработчиков из разных стран мира. У них были только ноутбуки, 50 часов времени и цель: разработать лучшую программу для решения городских задач», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Он уточнил, что 10 победителей получат по 1 миллиону рублей. Власти города готовы сотрудничать с лучшими разработчиками. По словам градоначальника, в конкурсную комиссию хакатона вошли представители крупнейших компаний, которые тоже обратят внимание на талантливых разработчиков.

Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, конкурс проходил с 29 ноября по 2 декабря на ВДНХ на территории исторического парка «Россия – моя история».

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина, для участия в премии подали 315 заявок из 33 городов мира. Для участия была отобрана 231 заявка. В финал прошли 169 команд.

Разработчики готовили проекты по направлениям «Умный город», «Искусственный интеллект», «Финансы», «Системы управления» и «Маркетплейсы». Жюри оценивало не только уровень проектов, оригинальность, работоспособность, масштабируемость решений, но и модель монетизации.

Многие участники прошли международную программу Urban.Tech Moscow, нацеленную на поиск талантливых специалистов. В событиях программы приняли участие около 4 тысяч человек.

В конкурсе «Лидеры цифровой трансформации» принимают участие дизайнеры, менеджеры, разработчики, аналитики и маркетологи старше 18 лет.