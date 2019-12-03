РИАМО - 3 дек. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидаются осадки в виде снега, который прекратится после полудня, температура воздуха может понизиться до минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве от минус 3 до минус 1, по области от минус 6 до минус 1 градуса. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в первой половине дня понизится до 743 миллиметров ртутного столба, а после полудня начнет постепенно расти. Относительная влажность воздуха около 70-75%», - говорится в сообщении.

Синоптики добавляют, что в Московском регионе сохраняется неустойчивая погода. Из-за скачков атмосферного давления недомогание могут почувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов. Причем как гипертоники, так и гипотоники.

В группе риска также люди, перенесшие сосудистые катастрофы. При повышенной влажности воздуха нередко обостряются хронические болезни бронхов и легких, суставов и позвоночника. Также в это время резко возрастает риск простудных заболеваний.

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