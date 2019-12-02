РИАМО – 2 дек. Актрисы Ирина Старшенбаум, Любовь Аксенова, певица Зара и другие артистки в прямом эфире в «Одноклассниках» прочитали стихи под аккомпанемент Антона Севидова из Tesla boy ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Эфир «По правде говоря» традиционно прошел в партнерстве с объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и ИИТО ЮНЕСКО.

«В прямом эфире, который проходил в группе «Касается даже тех, кого не касается», прозвучала лирика Веры Полозковой, Ах Астаховой, Юлии Друниной, Дарьи Дубовик, Алисы Степанцовой. Кроме стихов, в прямой эфир вошли десять видеоисторий женщин, которые живут с ВИЧ в России и СНГ, не скрывая свой статус», — говорится в сообщении.

Героиней марафона стала Светлана Изамбаева — одна из первых женщин в России, которая публично рассказала о своем статусе и начала бороться за то, чтобы люди с положительным ВИЧ-статусом могли усыновлять детей.

Специальной гостьей трансляции стала певица Вера Брежнева, посол доброй воли ЮНЭЙДС. В конце эфира она рассказала о том, как важно продолжать честно и открыто говорить о ВИЧ, чтобы у каждого, кто в этом нуждается, были необходимое лечение, помощь и поддержка.

Эфир «По правде говоря» собрал в «Одноклассниках» 3,5 миллиона просмотров и почти 5 тысяч реакций пользователей. Также 1 декабря во всех официальных профилях социальной сети появилась красная ленточка — символ борьбы со СПИДом.