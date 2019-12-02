РИАМО - 2 дек. В Химках, Солнечногорске и Одинцове пройдут три самых крупных и ярких новогодних ярмарки Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«На новогодних ярмарках гостям будет представлен широкий ассортимент не только продуктов питания, но и елочные украшения, и игрушки ручной работы, сувенирная продукция с новогодней тематикой, новогодний декор, текстиль и вязаные вещи ручной работы с новогодней тематикой», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что на ярмарках можно будет купить теплые варежки и носки, шапки, снуды, шарфы и шали из монгольской и верблюжьей шерсти, пуховые шали, гастрономические сувениры в подарочных упаковках, поделки из дерева, расписанные вручную, шкатулки и фигурки сказочных героев.

«В рамках ярмарочных мероприятий подготовлена грандиозная развлекательная программа – это и народные гуляния, и мастер-классы (по изготовлению снежинок, росписи пряников, росписи сказочных героев, приготовлению блюд и другие) анимационная программа для детей и взрослых, выступление артистов и ансамблей, конкурсы и викторины, аквагрим, спортивные конкурсы, дегустации», — отметил Посаженников.

Он уточнил, что согревать гостей на ярмарках будут горячим травяным чаем и рождественским напитком. Также все желающие смогут приобрести кофе, прохладительные напитки, горячие авторские напитки, легкие закуски, горячие блюда, яблоки в карамели, сладкую вату, кондитерские изделия и разнообразные сладости.

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