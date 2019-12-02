РИАМО – 2 дек. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому можно демонстрировать нацистскую символику и атрибутику при условии осуждения нацизма, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

При соблюдении этого условия нацистскую символику можно демонстрировать в произведениях науки, литературы и искусства.

«Нормативный акт вносит поправки в 6 статью закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», а также в 1 статью закона «О противодействии экстремистской деятельности», — говорится в сообщении.

При этом использование нацистской атрибутики в РФ запрещено, кроме тех случаев, когда формируется негативное отношение к идеологии нацизма и нет ее пропаганды.