РИАМО - 2 дек. Привычную бумажную перепись населения во всем мире теснит электронный формат, меньше чем через год Россия одной из первых проведет цифровую перепись населения в рамках всемирного переписного раунда 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосстата.

Первая Всероссийская цифровая перепись населения пройдет в октябре 2020 года. Все жители страны смогут самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале «Госуслуги», а переписчики возьмут на вооружение электронные планшеты с аналогичными переписными бланками.

«Во время всемирного переписного раунда 2010 года большинство стран мира провели переписи традиционным способом – к жителям городов и сел приходили переписчики с бумажными переписными листами. Но ряд государств пошел дальше и предложил своим гражданам альтернативу – электронную перепись. Так, в Болгарии в 2011 году на специальном сайте в интернете переписались около 3,1 миллиона человек, или 42% жителей страны», — говорится в сообщении.

Жители Эстонии в 2012 году продемонстрировали рекордный уровень использования интернета во время переписей – 67% всех жителей страны переписались онлайн. Также в переписной раунд 2010 года интернет-переписи прошли 55% жителей Канады, 50% – Португалии, 37% – Испании и 33% – Италии.

Зарубежный опыт показал, что благодаря применению интернет-технологий процесс переписи становится более удобным и комфортным для респондентов – можно не тратить время на общение с переписчиком и заполнить электронный переписной лист самостоятельно в любое удобное время. Новый подход позволяет получать данные высокого качества, а на их обработку уходит меньше времени.

Россия впервые протестировала новый формат во время прошедшей в 2018 году Пробной переписи населения. В пилотных районах Пробной переписи электронную перепись на портале «Госуслуги» прошло 2,8% населения – больше, чем в ходе переписи населения 2010 года в Швейцарии (1%).

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий.