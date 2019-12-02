РИАМО - 2 дек. В 31 школе и 19 дошкольных организациях Подмосковья реализуют экологический проект «Разделяй и умножай», говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

Презентацию проекта провели в ходе третьего регионального экологического форума «СтЭКОвка», прошедшего в Мособлдуме по инициативе главы регионального парламента Игоря Брынцалова.

«Главная цель проекта – научить детей бережному отношению к природе, в частности, раздельному сбору отходов, и закрепить полученные знания на практике. Соответственно, целевая аудитория – образовательные учреждения, спортшколы, воскресные школы», - говорится в материале.

Данный проект реализуется и в других регионах, в том числе Москве, Сочи. В Подмосковье его запустили в октябре 2019 года. Но региону уже есть чем похвалиться. Так, было сдано уже свыше 36 тысяч килограммов макулатуры, свыше 200 килограммов пластиковых крышечек и почти 70 килограммов батареек.

«Руководитель проекта «Разделяй и умножай» движения «Тут грязи нет» по Москве Елена Белоусова рассказала, что к каждому учреждению подбирается индивидуальная программа – могут проводиться экоуроки, соревнования, квесты, мастер-классы», - отмечается в материале.

По словам Белоусовой, крайне популярна технология ЭКОкалькулятора. Например, 60 килограммов макулатуры равно одному спасенному дереву.

«Дети сразу чувствуют себя героями – дерево спасли. Это мотивирует», – рассказала Белоусова.

При этом она подчеркнула, что важным остается и поощрение участников проекта. Они получают экскурсии и поездки в заповедники и на экопредприятия.

В рамках презентации проекта участникам форума также рассказали о видах пластика и способах его переработки, о влиянии батареек на окружающую среду, о переработке макулатуры.