РИАМО – 21 ноя. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому при продаже некоторых видов техники на нее будут устанавливать российское программное обеспечение, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность использовать отдельные виды технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин», – говорится в документе, подписанном президентом.

Данный закон предусматривает предустановку российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры, телевизоры Smart TV и другую технику. Окончательный список устройств и программ будет определять правительство РФ.

Вступить в силу данный закон должен с 1 июля 2020 года.