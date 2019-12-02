РИАМО - 2 дек. В Москве открыли группу лингвистической поддержки 112, она будет принимать и обрабатывать экстренные вызовы на иностранных языках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Пока группа лингвистической поддержки будет включать в себя десять ведущих специалистов. Конечно же, в службе 112 Москвы специалистов, владеющих иностранными языками, намного больше», - сказала начальник отдела приема и обработки экстренных вызовов Ирина Даньшина.

Работники, которые будут осуществлять прием и обработку вызовов на иностранных языках, прошли необходимое тестирование, которое состояло из двух частей — письменной и устной, что позволило проверить знание грамматики, уровень разговорной речи и восприятия на слух.

Главный специалист отдела контроля реагирования на вызовы Рината Шайдуллина станет руководителем группы лингвистической поддержки. Специалист владеет английским и испанским языками, учится в Московском государственном лингвистическом университете, а в ГКУ «Система 112» она работает уже более семи лет.

Экстренные вызовы на иностранных языках в системе 112 принимали и раньше. В прошлом году было принято и обработано 511 таких вызовов, 201 из которых - во время проведения чемпионата мира по футболу.

Спецподразделение появилось только сейчас, ведь оно необходимо учреждению, поскольку прием вызовов на иностранных языках — это обязательное условие создания системы 112.