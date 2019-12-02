РИАМО - 2 дек. В Москве следователи раскрыли убийство пожилой женщины, числившейся безвестно пропавшей, ее убили на даче лопатой, а потом квартиры незаконно переоформили и продали, преступник задержан, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

По результатам проведенной доследственной проверки, организованной по сообщению в СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство».

«По данным следствия, в июне 2019 года женщина 1950 года рождения уехала из квартиры, расположенной по улице Малыгина в городе Москве, после чего до ноября текущего года ее соседям, с которыми она общалась, ничего не было известно о ее местонахождении. Квартиры женщины были проданы неизвестным лицам», - отметила Иванова

Следователями установлено, что пожилая женщина уехала на дачу совместно с другом погибшего сына, который после смерти последнего проживал совместно с ней для оказания необходимой бытовой помощи. В один из дней во время выполнения работ по участку, мужчине не понравился тон пенсионерки, которая высказала ему свои претензии, и он нанес ей не менее четырех ударов топором в область шеи.

Желая избежать ответственности, мужчина спрятал тело убитой под крыльцом запасного входа в дачный дом. Вернувшись в Москву, он обратился к знакомым, которые помогли сфальсифицировать документы и переоформить квартиры на иных лиц.

«Во время проведения необходимых следственных действий установлено местонахождение фигурантов, после чего они были задержаны», -добавила Иванова.

В настоящее время в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве и лиц, совершивших сделку по продаже квартир, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле центрального аппарата ведомства.

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