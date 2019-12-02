РИАМО – 2 дек. Министерство транспорта РФ рассматривает вопрос создания в России сети дорог для медиков, предполагается построить в регионах, в которых отсутствуют медицинские центры, специальные дороги, ведущие в пункты скорой помощи, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Для регионов, в которых отсутствуют медицинские центры, планируют построить специальные дороги, ведущие в пункты скорой помощи. Между населенными пунктами должна образоваться 15-минутная транспортная доступность на специальном автомобиле в границах городских поселений и округов, а также 30-минутная — в сельской местности», - говорится в сообщении.

Предложения фигурируют в методических рекомендациях Минтранса России по развитию транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доступность медицинской инфраструктуры для населения. Все они являются продолжением национального проекта «Безопасность на дорогах».

Рекомендации Минтранса России предлагается учитывать при организации транспортного обслуживания объектов медицинской инфраструктуры и при планировании улучшения транспортной доступности.

Также предполагается спроектировать и построить дороги, чтобы доставка граждан от вертолетной площадки до медучреждения занимала не более 15 минут.

Кроме того, рекомендации Минтранса России касаются организации приоритетного пропуска санитарных автомобилей на регулируемых пересечениях путем управления светофорными объектами, в том числе организации «зеленой волны» средствами автоматизированных систем управления дорожным движением.