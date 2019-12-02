РИАМО - 2 дек. Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Эйлитон» стала номинантом третьего последнего отборочного тура Национальной премии «Приоритет», престижной в России награды в сфере импортозамещения, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Ведущие эксперты отрасли высоко оценили две модификации одноразовых медицинских пробирок для взятия крови собственной разработки инвестора.

«Такая оценка деятельности подмосковного предприятия на самом высоком экспертном уровне является для коллектива «Эйлитон» мощным мотиватором для дальнейшего поступательного движения вперед», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что сегодня компанией уже создано производство средств взятия крови мощностью 150 миллионов вакуумных пробирок для взятия венозной крови и 65 миллионов микропробирок для взятия капиллярной крови в год, что составляет 30% потребности здравоохранения страны.

Национальная премия проходит в пятый раз и является значимой площадкой для участвующих в импортозамещении компаний, подчеркивает особую важность развития этого направления в российской экономике. Цель мероприятия - повысить авторитет отечественных производителей, увеличить спрос на российскую продукцию и технологии.

В 2019 году на конкурс было подано рекордное количество заявок – более 500 анкет от предприятий различных отраслей экономики. Большое число заявок рассматривалось и в номинации «Приоритет-Медпром». В данной номинации компания «Эйлитон» представляла свой проект, который реализует в особой экономической зоне «Дубна».

Компания «Эйлитон» стала первым в России производителем вакуумных пробирок для взятия венозной крови. Сегодня по стопам резидента ОЭЗ «Дубна» пошли и другие российские производители. Планируется, что в ближайшем будущем производственные мощности позволят полностью удовлетворить спрос отечественных лечебно-профилактических учреждений в этих стратегически важных для здравоохранения медицинских изделиях.

«Эйлитон» не останавливается на достигнутом. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы оперативно организовать серийное производство игл для этих пробирок и, таким образом, обеспечить наши лечебно-профилактические учреждения полностью самодостаточной вакуумной системой для взятия венозной крови российского производства», - отметил генерального директора компании «Эйлитон» Александр Шибанов.