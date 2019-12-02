РИАМО - 2 дек. На площадке правительства Московской области 4 декабря обсудят инвестиции в инфраструктуру и цифровизацию регионов в рамках форума Центрального федерального округа по государственно‑частному партнерству, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Как отметил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов, форум проводится с 2016 года и уже стал эффективной площадкой для дискуссий по вопросам развития инфраструктуры в центральной России. Ежегодно мероприятие собирает представителей органов власти регионов ЦФО, профильные ведомства, финансирующие организации и институты развития, инвесторов и экспертов.

«Регионы играют важную роль в реализации задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в майском указе. Поэтому приобретает важное значение то, как субъекты выстраивают свою инвестиционную политику и как взаимодействуют с частными партнерами», - сказал Хромов.

Он уточнил, что на форуме обсудят роль частных инвестиций в реализации нацпроектов и достижении показателей эффективности, социальные эффекты от партнерства государства и бизнеса, механизмы привлечения частного капитала, первые результаты нацпроекта «Цифровая экономика» в регионах.

Также поднимут темы цифровизации в различных отраслях городской инфраструктуры, обсудят привлечение частного капитала для внедрения цифровых сервисов, проникновение «умных» технологий в городскую инфраструктуру, здравоохранение и другие отрасли.

Кроме того, в рамках форума эксперты обсудят актуальные вопросы инвестиционно-промышленной политики регионов, специфику привлечения инвесторов в особые экономические зоны, применение на практике новых механизмов партнерства бизнеса и государства в промышленности – СПИК 2.0, «офсетные» контракты и другие.

Отдельная сессия будет посвящена созданию объектов социальной инфраструктуры с участием частного капитала в рамках нацпроектов, а также набирающему популярность механизму social impact bond (SIB).

Немаловажную роль цифровые технологии играют и в построении системы цифрового госуправления в регионах. Обсуждению IT-решений для контроля за нацпроектами, цифровых механизмов для работы с инвесторами, региональной повестки в рамках построения национальной системы управления данными и реализации ФП «Цифровое госуправление» будет посвящена стратегическая сессия.