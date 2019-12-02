РИАМО - 2 дек. В России по 15 декабря проводится V Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!», говорится в сообщении пресс-службы Военного комиссариата Московской области.

«Целью данной акции является информирование юношей и девушек о преимуществах и перспективах военного образования, создания у них положительной мотивации обучаться в военных образовательных организациях. Для подготовки офицеров в министерстве обороны Российской Федерации развернута сеть высших военных образовательных организаций: три военных, учебно-научных центра, 11 военных академий, военный университет, 12 военных училищ, военный институт и восемь филиалов», — говорится в сообщении.

В Подмосковье подготовка офицерских кадров проводится в двух военных образовательных организациях Минобороны России – это Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (Балашиха) и филиал Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (Серпухов). Эти образовательные организации принимают активное участие в общественной жизни.

Военный комиссариат Подмосковья ежегодно направляет на обучение в военные образовательные организации Минобороны России более 1 тысячи подготовленных юношей и девушек для получения военного образования.