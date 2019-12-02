РИАМО - 2 дек. В понедельник был запущен новый этап проекта по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее», в котором принимают участие более 10 тысяч учеников, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Свыше 10 тысяч подмосковных учащихся в течение девяти дней будут знакомиться с трудовой деятельностью. Все ребята выбраны по результатам профориентационного тестирования, которое они проходили ранее», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, в этом году Московская область вошла в число субъектов, получивших возможность участия в мероприятиях проекта «Билет в будущее».

«Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» реализуется в регионе с января по декабрь 2019 года. Он дает возможность обучающимся познакомиться с миром профессий, а также попробовать свои силы в тех или иных компетенциях под руководством опытных наставников», - добавила Каклюгина.

Она отметила, что педагогические работники Московской области – 1,3 тысячи человек специально прошли курсы повышения квалификации по программе «Современные подходы, методики и инструменты профориентационной работы педагога-навигатора».

«Всего на электронной платформе проекта зарегистрировалось 63,5 тысячи обучающихся, что показывает высокий спрос среди наших школьников. Самые успешные из них сейчас могут детально познакомиться с выбранной профессией, это бесценный опыт», – уточнила Каклюгина.