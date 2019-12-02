РИАМО - 2 дек. В Талдомском городском округе объявлены два электронных аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

По итогам аукционов в аренду сдадут два участка площадью 29 тысяч квадратных метров и 27,2 тысячи квадратных метров. Вид разрешенного использования участков — «строительная промышленность».

«В районе работают более 1,5 тысяч хозяйствующих субъектов, из них 60 относятся к крупным и средним предприятиям. Более 70 предприятий занимаются промышленным производством. Промышленная инфраструктура представлена такими отраслями как фарфорово-фаянсовая, легкая, электронная промышленность, строительная индустрия, деревообработка», - отмечается в материале.

На аукцион приглашаются все желающие. Участки подойдут под размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и другой подобной продукции.

Участки сдадут в аренду на девять лет. Аукцион проведут на торговой площадке РТС-тендер — www.rts-tender.ru/