РИАМО - 2 дек. Сотрудники ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве задержали на Боровском шоссе в Москве автомобиль Kia, в ходе беседы их внимание привлекло подозрительное поведение пассажиров, при досмотре стражи порядка обнаружили наркотики, сообщается в официальном Instagram-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

«При личном досмотре в присутствии понятых у одного гражданина была обнаружена и изъята бумажная салфетка со спрессованным веществом внутри. В результате досмотра автомобиля в куртке, находящейся на заднем пассажирском сидении, было обнаружено и изъято 28 полиэтиленовых свертков со спрессованным веществом внутри», - говорится в сообщении.

По итогам проведенной позже экспертизы выяснилось, что обнаруженное вещество — это наркотическое средство. Общая масса наркотика составила более 62 граммов. Граждан доставили для дальнейшего разбирательства в ОМВД России по району Московский.

В итоге было заведено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконный оборот наркотических средств». Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении