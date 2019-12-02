РИАМО - 2 дек. Компания-застройщик ООО «СЗ ЮИТ Северный квартал» получила заключение о соответствии проектной декларации требованиям 214-ФЗ на жилой дом, который построят в Электростали в квартале между Ногинским шоссе и проспектом Ленина, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Девелопер и его проектная декларация на ЖК «Северный квартал» соответствуют требованиям 214-ФЗ. По проекту, дом рассчитан на 180 квартир жилой площадью 8,8 тысячи квадратных метров», – сказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Заключение о соответствии позволяет привлекать средства граждан по новой схеме финансирования долевого строительства — с использованием специальных эскроу-счетов.

В Подмосковье выдачей ЗОСТ занимается Главгосстройнадзор региона.