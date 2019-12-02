РИАМО - 2 дек. На Дубнинской улице в промзоне загорелся ангар, спасателям удалось потушить пожар, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Вечером в понедельник в МЧС сообщили о пожаре по адресу: улица Дубнинская, дом 77.

«По данному адресу происходило загорание в ангаре на общей площади около 50 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пожарным удалось не допустить распространения огня, и возгорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.