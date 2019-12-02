РИАМО - 2 дек. Санитарная авиация Московской области в нынешнем году выполнила 277 вылетов, в ходе чего в медицинские организации региона эвакуировали 273 пациента, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.

«Благодаря работе санитарной авиации жители Подмосковья имеют возможность оперативно получить специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь», – сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Она добавила, что это особенно важно в условиях большой удаленности лечебных учреждений или высокого дорожного трафика. По словам Огневой, санитарная авиация позволяет оказать экстренную помощь пострадавшим в ДТП, пожарах, чрезвычайных ситуациях, независимо от дорожного трафика.

При оказании санитарно-авиационной помощи применяются вертолеты легкого класса, оснащенные необходимым медицинским оборудованием.