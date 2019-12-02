РИАМО - 2 дек. В Орехово-Зуевском городском округе выставили на аукцион землю площадью 17,2 тысячи квадратных метров, которую можно использовать для добычи полезных ископаемых, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Участок площадью 17,2 тысячи квадратных метров сдается в аренду на шесть лет и расположен в сельском поселении Малодубенское, поселок Пригородный. Данный поселок расположен в северной части Орехово-Зуевского округа, непосредственно примыкает с севера к городу Орехово-Зуево», - говорится в сообщении.

Эта земля достаточно привлекательна размещением на ней объектов капитального строительства для добычи полезных ископаемых и их переработки.

В ходе переработки основные материалы превращаются в готовый продукт, который можно в дальнейшем продать и получить прибыль.

Участок под аренду для производственной деятельности выставили на торги комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Орехово-Зуевского городского округа.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 января 2020 года.