РИАМО – 2 дек. В рамках губернаторской программы «Светлый город» на территории Московской области за четыре года установили 146 тысяч энергоэффективных светильников, бюджет программы составил свыше 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

«На территории нашего региона с 2016 года действует губернаторская программа «Светлый город». За четыре года бюджет программы составил более 5 миллиардов рублей, построено и модернизировано большое количество объектов наружного освещения наших муниципальных образований», – говорится в сообщении.

На территории региона было установлено 146 тысяч единиц энергоэффективных светильников, 115 тысяч единиц силовых опор и кронштейнов, проведено 2 258 километров новых линий наружного освещения.

Как отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, в рамках программы в регионе меняют не энергоэффективные ртутные светильники на более эффективные светодиодные.

«Объем внедрения (замена и новое строительство) энергоэффективных светильников наружного освещения составляет порядка 20 тысяч светильников в год», – уточнил Хайкин.

Для управления таким большим количеством светильников в области внедряются автоматизированные системы управления наружным освещением – АСУНО. Данная система позволяет дистанционно управлять работой светильников в режиме реального времени. В 18 муниципальных образованиях уже внедрены АСУНО, к 2023 году планируется 100% внедрение АСУНО на территории региона.