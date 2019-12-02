РИАМО - 2 дек. Перехватывающие парковки обустроили у станций Московских центральных диаметров Лианозово, Волоколамская, Кунцевская, Беговая, Дегунино и Царицыно, две парковки находятся у станции Тимирязевская, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На парковках обустроили всего более 1,4 тысячи машино-мест.

«С открытием МЦД транспортная доступность улучшилась не только для тех, кто и так пользуется общественным транспортом, но и для множества автомобилистов, которые могут бесплатно парковать свои машины на обустроенных парковках со шлагбаумом», — сказал представитель пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Он добавил, что перехватывающие парковки особенно подойдут для жителей отдаленных районов, которым нужно добираться в центр.

Бесплатно автомобиль на такой парковке можно оставить с 05:30 до 02:00 при совершении не менее двух поездок на МЦД, МЦК или подземке. В первый раз нужно воспользоваться станцией, которая находится ближе всего к парковке.

Первые два направления МЦД запустили 21 ноября. По 8 декабря проезд по диаметрам Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск бесплатный.

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