РИАМО - 2 дек. На МЦД-1 и Белорусском направлении Московской железной дороги поезда следуют с увеличенными интервалами от Одинцова в направлении столицы из-за срыва стоп-крана, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

«Движение вводится в график. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

На первых двух Московских центральных диаметрах Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск расположены 57 станций. МЦД запустили 21 ноября.