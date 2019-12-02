РИАМО - 2 дек. Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья проведут проверки праздничного оформления в регионе, запускается ежегодная сезонная операция «Комфортный Новый год», говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Госадмтехнадзор начинает проверку содержания и состояния объектов новогодней инфраструктуры, подсветки, праздничного убранства общественных пространств. Проверят инспекторы и содержание новогодних рынков, елочных базаров, места новогодних гуляний», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Так, проверят рабочее состояние объектов освещения и отсутствие поврежденных участков.

На елочных базарах и в местах новогодних гуляний проверят уборку наледи, своевременность и качество уборки снега и мусора, согласованность размещения торговых и других временных сооружений с органами местной власти, а также их соответствие закону о благоустройстве в Московской области.

«Особое внимание инспекторы уделят состоянию объектов зимних видов спорта – хоккейных площадок и катков», - добавил Баженов.

После проведения операции за состоянием этих объектов будут продолжать следить.