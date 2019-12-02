РИАМО - 2 дек. С начала текущего года в 14 парках культуры и отдыха Подмосковья установили прочные и долговечные теннисные и шахматные столы, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Столы выполнены из высококачественного белого цемента с прочным армирующим каркасом, а также с применением натурального заполнителя, белого мрамора. Благодаря этому столы получаются прочными и долговечными.

«Все столы выполнены с учетом размеров, отвечающих мировым стандартам, а идеальную поверхность, которая проходит от трех до пяти этапов полировки, по-настоящему оценят любители настольного тенниса. Учитывая плотность и гладкость поверхности отскок теннисного шарика получается отличным», – уточняется в сообщении.

По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, эти столы давно зарекомендовали себя в странах Европы, но в Россию добрались сравнительно недавно.

«Для производства (столов – ред.) требуются богатые знания и технологии позволяющее сделать надежное долговечное игровое оборудование, которое при должном уходе прослужит 30 и более лет», – подчеркнул министр.