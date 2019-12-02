РИАМО – 2 дек. В Наро-Фоминском городском округе Подмосковья мужчина избил собственную 14-летнюю дочь, инцидент произошел в одном из садовых товариществ муниципалитета, сообщает «Пятый канал».

«Пострадавшая обратилась за помощью в детскую городскую поликлинику. Врачи диагностировали у девушки-подростка черепно-мозговую травму, перелом височной кости, ушиб мозга и другие повреждения», - говорится в сообщении.

Врачи детской горбольницы сразу же обратились в полицию, а девочку госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

По факту произошедшего проводится проверка. Делом занимаются сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.