РИАМО - 2 дек. Седьмого декабря в центре Сергиева Посада пройдет ярмарка «Новогодний арт-базар» с царским антуражем, мероприятие проводится при поддержке администрации муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Комитет по туризму Московской области и творческое объединение «Сделано в Хотькове» приглашают посетить ярмарку «Новогодний арт-базар» в Сергиевом Посаде. <…> Арт-базар – это возможность провести время всей семьей, пообщаться с авторами замечательных произведений искусства, приобрести уникальные изделия ручной работы для своих близких и родных в качестве подарка на Новый год и Рождество», - говорится в материале.

Многие предметы, сделанные мастерами, изготовлены в единственном экземпляре. На ярмарке можно будет найти авторские украшения и игрушки, керамику, живопись, резные изделия из дерева и кости, сувениры и косметику ручной работы.

Ярмарка «Сделано в Хотькове» проводится ежегодно с 2016 года в Хотькове либо Абрамцеве. В текущем году ярмарка подросла, на нее уже заявлены 50 участников, большинство из которых являются представителями «Абрамцевской школы». Также свои стенды представят сергиево-посадские и московские мастера.

Ярмарка «Новогодний арт-базар» пройдет 7 декабря с 12:00 до 17:00 по адресу: Сергиев Посад, улица Митькина, дом 14/2, ГРК «Царская деревня».

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