РИАМО - 2 дек. С января по октябрь 2019 года управление Росреестра по Московской области зарегистрировало 475,8 тысячи прав на жилые помещения, что незначительно меньше аналогичного показателя 2018 года – более 478 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Управление Росреестра по Подмосковью в сентябре-октябре этого года зарегистрировало около 93 тысяч прав собственности на жилые помещения, что на 8,4% ниже аналогичного показателя 2018 года, когда было зарегистрировано 101,5 тысячи прав.

«В сентябре-октябре 2019 года подмосковным Росреестром оформлены 60,3 тысячи прав на земельные участки, что на 25,2% ниже аналогичного показателя прошлого года (80,7 тысячи)», - говорится в сообщении.

За десять месяцев этого года было зарегистрировано более 295 тысяч прав собственности на земельные участки, что на 6,3% ниже показателя того же временного промежутка 2018 года – 315 тысяч прав.

Помимо этого, управление Росреестра по Подмосковью в сентябре-октябре 2019 года зарегистрировало 784 права на лесные участки, на которые оформили право собственности РФ или договоры аренды государственных лесов. За десять месяцев этого года управление зарегистрировало более 2 тысяч прав на лесные участки Московской области.