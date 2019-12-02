РИАМО - 2 дек. В Подмосковье начала работу горячая линия, посвященная выбору новогодних подарков, вопросы можно задать по телефону 8-800-555-49-43, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«В преддверии Нового года управление Роспотребнадзора по Московской области в период со 2 декабря по 21 декабря 2019 года проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних подарков», — говорится в сообщении.

Вопросы по качеству и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, выбора новогодних подарков можно задать по телефонам горячей линии. Круглосуточно организована работа Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8-800-555-49-43.