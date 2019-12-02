РИАМО - 2 дек. На сайте «Активный гражданин» началось голосование за программу новогодней ночи, которую организуют в столичных парках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На «Активном гражданине» идет голосование за программу новогодней ночи в московских парках. Если хотите провести праздник в большой компании на свежем воздухе - это для вас», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, еще в проекте начинается акция «На елку с «Активным гражданином». Самые активные москвичи могут выиграть билеты на лучшие новогодние представления Москвы — елку мэра и Кремлевскую елку.

Участникам акции необходимо удостовериться в наличии 11 бейджей «Активного гражданина» за 2019 год, дать верные ответы на вопросы новогодней викторины, посвященной достижениям проекта, на сайте или в мобильном приложении и ввести промокод ElkaMOSCOW2020 или ElkaKREMLIN2020. Поле для ввода промокода находится в профиле участника проекта.

Проект «Активный гражданин» работает в столице с 2014 года. К нему присоединились более 2,6 миллиона человек.