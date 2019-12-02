РИАМО - 2 дек. Праздничный квест с рождественскими подарками фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдет с 13 декабря по 12 января на 20 площадках по всей Москве, говорится в сообщении пресс-службы «Московских Сезонов».

Квест состоится на 20 площадках - в центре, округах и парках столицы, и в двух магазинах. Тема заданий – традиции зимних праздников в России и зарубежом. Участников в качестве подарков ждут теплые аксессуары, термокружки и сладости.

«Проверьте, насколько хороши вам знакомые традиции празднования Нового года и Рождества в разных странах, и выиграйте чудесные призы: свитшоты от московских дизайнеров, теплые шапки и шарфы, сладкие подарки и баночки с медом», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы поучаствовать квесте нужно получить «Паспорт путешественника» на любой площадке фестиваля, получить вопросы о традициях зимних праздников и ответить на них, так как за каждый правильный ответ вы получаете печать в «Паспорт путешественника».

Потом необходимо обменять заполненный «Паспорт» на подарок в одном из главных рождественских магазинов, которые разместятся на Тверском бульваре и на Школьной улице. Один «Паспорт» - это один подарок.

На фестивале «Путешествие в Рождество» квест проводится ежегодно. Прошлой зимой он назывался «Сказочное путешествие». Для того, чтобы получить подарки участникам нужно было ответить на вопросы по истории Нового года и Рождества, а также на тему всеми любимых театральных постановок и сказок.

За все дни фестиваля было выдано 90 тысяч паспортов участника квеста и около 85 тысяч подарков.