РИАМО - 2 дек. В Электростали возбудили уголовное дело в отношении эксперта отдела строительства и экспертизы муниципальных услуг МУ «УМЗ» по статье 293 УК РФ, ее обвиняют в халатности, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Расследование в отношении эксперта уже завершено. По данным следствия, обвиняемая самолично подготовила и подписала положительное заключение экспертизы проведения капитального ремонта многофункциональных хоккейных площадок на территории городского округа Электросталь, предусмотренного муниципальным контрактом.

«Женщина достоверно знала, что работы по контракту выполнены не в полном объеме. Согласно данному заключению эксперт приняла фактически выполненные работы, не отразив при этом многочисленные нарушения и недостатки, в результате чего предприятие, выполняющее работы, получило денежные средства за фактически не выполненные работы и используемые при их выполнении материалы несоответствующего качества», - говорится в сообщении.

Своими действиями эксперт причинила бюджетной системе РФ ущерб на сумму более 2,4 миллиона рублей. Еще на стадии предварительного расследования обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Уголовное дело на данный момент направлено в суд для рассмотрения по существу вместе с обвинительным заключением.