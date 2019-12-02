РИАМО - 2 дек. В середине текущей недели в Подмосковье и Москве усилится ветер, его порывы достигнут 15 метров в секунду, ожидается метель, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Третьего декабря ночью в регионе пройдет небольшой снег, температура составит минус 5-3 градуса в Москве, минус 8-3 градуса — в Подмосковье. Днем также местами пройдет небольшой снег, в столице будет минус 3-1 градус, в области — минус 5 – 0. Местами образуется гололедица.

«В среду, 4 декабря, ночью преимущественно без осадков, в Москве — минус 6-4 градуса, по области — минус 9-4 градуса. Днем прогнозируется снег, местами метель, ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду, в Москве — минус 3-1 градус, по области — минус 5-0 градусов. Местами гололедица», — говорится в сообщении.

Ветрено будет и 5 декабря. Ночью ожидается мокрый снег, температура в Москве составит минус 3-1 градус, в Подмосковье — минус 5 – 0. Днем местами пройдут небольшие осадки, в столице будет плюс 2-4 градуса, по области — минус 1 – плюс 4 градуса. Местами ожидается гололедица.

Шестого и 7 декабря будет без осадков. Ночью температура составит минус 5 – 0 градусов, днем — минус 2 – плюс 3 градуса.

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