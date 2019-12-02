РИАМО - 2 дек. В больницу Сперанского в Москве попал 14-летний мальчик из Тулы с серьезной электротравмой, подростка ударило током в тот момент, когда он вытаскивал котенка из трансформаторной будки, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

Мальчик случайно схватился правой рукой за провода. Разряд прошел через сердце и вышел через левую стопу. Он потерял сознание, но после того, когда пришел в себя, смог позвонить маме и рассказать о случившемся.

«Первую медицинскую помощь пострадавшему оказали в Туле, затем доставили в детскую больницу имени Сперанского. Пациент поступил с глубокими ожогами правой руки (4%) и стопы (2%). К счастью, сердце ребенка не пострадало», - говорится в сообщении.

Специалисты детской больнице №9 имени Г.Н. Сперанского в содружестве с хирургами детской больницы №13 имени Н.Ф. Филатова смогли помочь мальчику. В настоящий момент продолжается реабилитация.

«Хирурги ожогового отделения одномоментно спасали верхнюю и нижнюю конечности пациента: удалили мертвые ткани с помощью гидрохирургического скальпеля VersaJet, который не затрагивает здоровые ткани и работает почти бескровно. При электротравме у пациента пострадали не только кожа, но и мышцы, сухожилия, суставы руки», - уточняется в материале.

Специалисты стабилизировали поврежденную верхнюю конечность в физиологичном положении специальным аппаратом, чтобы предотвратить дальнейшее развитие поражения мышц, сухожилий, суставов.

«На стопе - циркулярный ожог площадью 2% - восстановили кожный покров с помощью аутодермопластики. После операции использовали специальное атравматичное сетчатое покрытие, которое не травмирует рану, не причиняет боль при перевязках, не увеличивает раневой процесс и избавляет от кровотечения», - отмечается в сообщении.

Специалисты сделали все, чтобы сохранить руку мальчика. После того, как им удалось достигнуть успехов, ребенка перевели в микрохирургическое отделение детской больницы №13 имени Филатова. Там ему установили резиновые заменители вместо частично утраченных сухожилий. Также была проведена пластика собственным кожно-мышечным лоскутом, чтобы восстановить функции кисти.

На данный момент врачи продолжают работу с раненным мальчиком. Прогноз реабилитации благоприятный. Сейчас подросток уже встал на ноги.

Врачи прогнозируют, что по окончанию реабилитации функции правой руки будут практически восстановлены.