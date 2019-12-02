РИАМО - 2 дек. Подмосковные врачи из МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского и МОНИИАГ провели совместную сложную операцию по удалению опухоли 53-летней пациентки с миомой матки, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

У пациентки было еще сопутствующие тяжелое заболевание острым лейкозом, что усложняло ситуацию.

«В данной ситуации требовалось разработать специальную схему лечения. Благодаря совместной работе врачей двух институтов, была разработана оптимальная тактика ведения пациентки - в два этапа», - сказал директор МОНИИАГ Василий Петрухин.

Он добавил, что сначала врачи провели трансфузионную терапию, эмболизацию маточных артерий, а вторым этапом бригадой хирургов-гинекологов стало оперативное лечение – пангистерэктомия.

Операция прошла успешно и с минимальной кровопотерей, что особенно важно при сопутствующем онкологическом заболевании. В дальнейшем будет продолжено лечение основного заболевания.