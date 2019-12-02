РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 2 дек. Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско вручил юбилейные нагрудные знаки Мособлдумы «25 лет Московской областной думе» активным жителям городского округа Люберцы за плодотворную работу, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

Торжественное мероприятие прошло в понедельник ТЦ «Орбита».

«Ваше трудолюбие, любовь в родному краю будут и впредь способствовать развитию региона. Желаю успехов, плодотворной работы на благо нашего городского округа», – сказал Дениско.

Парламентарий отметил, что все награжденные являются членами партии «Единая Россия», поскольку именно представители этой партии активно взаимодействуют с органом местного самоуправления округа при решении различных задач, проявляя уважительное и заинтересованное отношение к людям.