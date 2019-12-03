РИАМО - 3 дек. В подмосковном музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» во вторник состоится открытие арт-студии для пожилых жителей в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Студия рассчитана на 20 участников, занятия будут проходить каждый вторник, их продолжительность составит 1 час.

«Для посетителей старшего возраста мы организуем экскурсию по нашей постоянной экспозиции «Новый Иерусалим – памятник истории и культуры XVII–XX веков» и расскажем о возникновении и развитии Русской Палестины, а после экскурсии наших гостей ждет мастер-класс с профессиональным художником, на котором они создадут свои собственные живописные работы», - отметил гендиректор комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

По его словам, идея акции о создании условий для активного долголетия очень актуальна. У жителей появилась возможность заниматься искусством, открывать новые места - это может приносить массу радостных эмоций, а значит, и повышать качество жизни.

«Наш музей с удовольствием поддерживает акцию «Активное долголетие» и ждет ее участников», - добавил Кузнецов.

Губернаторская программа «Активное долголетие» работает в Подмосковье с начала октября. Она создана для реализации национального проекта «Демография» и охватывает около 2 миллионов человек.

«Мы расширяем привычную для пожилых граждан географию мест проведения активностей и досуга, помимо центров соцобслуживания, физкультурно-оздоровительных комплексов, домов культуры, библиотек, клубов активного долголетия, мы открываем такие арт-студии, где пожилые могут посвятить себя творчеству и искусству», - уточнила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.