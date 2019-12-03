РИАМО - 3 дек. Компания «Россети Московский регион» проведет плановые отключения электрической энергии на территории 33 муниципальных образований Подмосковья во вторник, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Плановые отключения необходимы для повышения качества и надежности электроснабжения, для приведения в надлежащее качество линий электропередачи, для проведения плановых ремонтных работ и модернизации оборудования», - отмечается в материале.

Подробную информацию о времени отключения можно посмотреть по ссылке: https://clc.to/rossetitomorrow. Среди прочих, в зону отключения попадут населенные пункты в Солнечногорске, Клину, Дмитровском округе, Мытищах, Домодедове, Подольске, Ступине, Богородском округе, Егорьевске, Луховицах.

Жителей попросили с пониманием отнестись к работе энергетиков. Кроме того, теперь в случае сбоя в электроснабжении достаточно набрать номер 8-800-700-40-70, и специалисты компании расскажут о причине отсутствия электричества и назовут примерное время подачи напряжения.