РИАМО - 3 дек. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов встретится с представителями предпринимательского сообщества во вторник, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Встреча пройдет с 15:00 до 17:00.

«Место проведения: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, здание дома правительства Московской области, минус третий этаж, концертный зал», - говорится в сообщении.

Будет организована трансляция с мероприятия. Ее можно будет посмотреть на официальном сайте правительства Московской области.