РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. Пожилые жители подмосковных Люберец могут посещать уроки скандинавской ходьбы три раза в неделю, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Группа активных люберчан старшего возраста посещает бесплатную секцию скандинавской ходьбы на городском стадионе «Торпедо». Занятия проводятся в рамках проекта «Активное долголетие в Подмосковье».

«Три раза в неделю жители округа могут обучаться скандинавской ходьбе под руководством опытного инструктора Ирины Арсентьевой. Примкнуть к группе общей физической подготовки может любой желающий. Для этого нужно просто прийти к началу очередной тренировки», – сказал Ружицкий.

На сегодняшний день группа состоит из 15 человек. Уроки скандинавской ходьбы проводятся по понедельникам, вторникам и пятницам с 10:00 до 11:30, с собой необходимо брать палки для занятий.

Первое занятие стартовало на стадионе «Торпедо» 18 ноября. Секция будет работать в любую погоду.