РИАМО - 2 дек. В Пушкинском городском округе объявили электронный аукцион на право заключения договора аренды земельного участка под размещение торгового объекта, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Участок находится на улице Энтузиастов в микрорайоне Заветы Ильича города Пушкино. Его общая площадь составляет 800 квадратных метров.

«Победитель аукциона сможет размещать на данном участке торговые объекты. Это достаточно выгодное предложение, так как участок расположен в районе с развитой инфраструктурой и плотным автомобильным трафиком, а в непосредственной близости расположены районы с плотной застройкой», - отмечается в материале.

Победитель аукциона сможет взять участок в аренду на девять лет. Все желающие могут подать заявку на участие в аукционе до 13 декабря 2019 года. Аукцион проводится на электронной торговой площадке РТС-тендер — www.rts-tender.ru. Номер процедуры: 23419.