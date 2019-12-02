РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 дек. Пожилые жители Подольска 3 декабря смогут бесплатно покататься на коньках в Ледовом дворце «Витязь», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Открытая тренировка по катанию на коньках для граждан старшего поколения с участием заслуженных спортсменов состоится в Ледовом дворце «Витязь» Подольска 3 декабря. Она начнется в 14:30. Мероприятие организовано в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», – говорится в сообщении.

Планируется, что в открытой тренировке примут участие подольчане старшего возраста – женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет. Посетит мероприятие олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РФ Владимир Мышкин.

Фигуристам почтенного возраста на льду будут помогать воспитанница отделения фигурного катания МОСШОР «Витязь» Екатерина Кегниряднова, наставники подольской спортивной организации «Ночная хоккейная лига» Юрий Коптев, Сергей Максимов, Сергей Иванов, а также инструкторы Ледового дворца «Витязь».

Реализация губернаторского проекта «Активное долголетие» на территории городского округа Подольск стартовала 1 октября 2019 года. На базе спортивных учреждений и учреждений культуры округа работает ряд площадок, где ежедневно проводятся мероприятия для лиц пожилого возраста: занятия йогой, скандинавской ходьбой, плаванием, лечебной гимнастикой, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, хореографии, хоровому пению, организовываются экскурсии по историческим местам Подмосковья, дни диспансеризации. В октябре-ноябре в акции приняли участие более 1,6 тысяч подольчан пожилого возраста.